Pres. Albinoleffe: "Umiltà e determinazione ingredienti indispensabili"

© foto di Michele Maraviglia/UC AlbinoLeffe

Il presidente dell'Albinoleffe Gianfranco Andreoletti ha presentato ai taccuini del sito ufficiale della società la sfida con il Ravenna: "Rispetto a domenica scorsa non è cambiato assolutamente nulla. Eravamo ultimi, ora siamo solo tre punti avanti. Basta un passo falso e possiamo tornare in quella posizione. Ho molto apprezzato la concentrazione che i ragazzi hanno saputo esprimere e sono convinto che se sapranno ripetersi la gara di domenica scorsa potrebbe essere l'inizio di un percorso da squadra matura. Umiltà e determinazione sono ingredienti indispensabili, a cui però va aggiunta anche la concentrazione. Senza quella non si cresce e, come già successo, si fanno errori che possono costare cari. È su questo aspetto che al gruppo è stato chiesto di lavorare e sono certo che vedremo gli effetti positivi di tale loro impegno".