Pres Albissola: "Al posto di Gozzi dell'Entella io sarei diventato matto"

Gianpiero Colla, presidente dell'Albissola, ha detto la sua sull'attuale situazione della Serie C: "Speriamo che tutto si normalizzi, noi stiamo al nostro posto come d'abitudine. Paghiamo emolumenti e stipendi con regolarità. Non sarei favorevole in una sosta dei campionati. Con l'elezione del presidente Gravina, un uomo sicuramente in gamba, spero si riesca a trovare una soluzione a questa diatriba. Se fossi stato nei panni del dottor Gozzi della Virtus Entella probabilmente sarei diventato matto".