Pres. Albissola: "Possiamo giocarcela con tutti. O quasi"

Soddisfatto della vittoria ma soprattutto della prestazione della sua squadra, il presidente dell'Albissola Gianpiero Colla al termine della gara vinta per 1 a 0 sul Pro Piacenza. Il presidente del sodalizio ligure ha anche commentato brevemente la questione stadio. Ecco le sue parole: “La squadra finalmente sta tirando fuori il carattere. Ci mancava e ci manca ancora qualche elemento importante ma possiamo giocarcela con tutti o quasi, perché è ovvio che in questo girone ci sono squadre di un livello diverso. Comunque faccio i complimenti alla Pro Piacenza perché non sono una squadretta. Gente come Scardina, Ledesma, Nolè, li abbiamo visti da vicino in campo, sono forti fisicamente ed intelligenti tatticamente. Per quanto riguarda la questione stadio, noi potremmo essere una risorsa per il territorio ed è ovvio che miriamo ad avere il nostro stadio ma non perché non mi piaccia il “Bacigalupo” o non mi piace Chiavari. L'Albissola è sempre stata aiutata lontano da casa ma noi dovremmo essere una risorsa per il territorio”.