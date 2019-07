© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

L'Alessandria pensa in grande. E lo manifesta attraverso le parole del presidente Luca Di Masi a La Gazzetta dello Sport, facendo riferimento anche al "Moccagatta" che ospiterà il Torino in Europa League: “È un impianto da categoria superiore, dove contiamo di approdare già alla fine di questa stagione, stiamo costruendo un’Alessandria competitiva per il salto in Serie B”. Poche parole, ma abbastanza chiare e decise.