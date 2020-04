Pres. Arezzo: "In C ripartire bene la prossima stagione è come vincere la Champions"

Dalle colonne di Tuttosport, lunga intervista al presidente dell'Arezzo Giorgio La Cava, che per prima cosa ripercorre il suo approdo in amaranto: "Mi era comodo Arezzo perché da casa mia in trequarti d’ora sono al campo dove posso seguire in prima persona come vanno le cose. A febbraio 2018 dopo il fallimento la presi all’asta e centrammo una salvezza miracolosa. Poi la scorsa stagione, la 18/19, abbiamo quasi sfiorato la Serie B uscendo in semifinale con il Pisa a cui poi riuscì il passo nella categoria superiore. Eravamo gli outsider. Questo campionato abbiamo iniziato con tanti infortunati che hanno penalizzato la partenza e proprio nel momento migliore si è poi bloccato tutto. [...] Tutti si riempiono la bocca col settore giovanile ma si può fare se uno ha parecchi danari. Ora c’è un gruppo di persone che se ne sta occupando".

E conclude parlando dei programmi: "L’economia sta tremando e di conseguenza un mondo come quello della Serie C che è già debole di suo a livello strutturale è ovviamente particolarmente esposto. Tutte le 60 squadre della Lega Pro vincono la Champions League se si riuscirà a partire bene nella prossima stagione. Questo deve essere l’obiettivo comune. Oltre al nostro riferimento Ghirelli, ci sono tanti presidenti che si stanno dando tanto da fare: la Lega Pro deve trovare aiutare concreti. Sono dell’idea di ricominciare in autunno quando si sarà tornati, si spera, alla normalità o almeno al 90% della stessa perché la serie C ha bisogno di pubblico negli stadi".