Pres. Arezzo: "Se venderò lo farò a persone serie. Ma prima parlo con Cutolo per rinnovo"

Cento presenze con la maglia dell'Arezzo per bomber Aniello Cutolo, celebrato ieri dal club con una festa. Alla quale ha partecipato anche il presidente Giorgio La Cava, che ad arezzonotizie.it, ha poi così parlato: "Abbiamo tre centenari in squadra e non è cosa da tutti, ne vado fiero: con Nello a breve ci incontreremo e parleremo del futuro per cercare di proseguire insieme. Le voci sulle trattative? Ripeto sempre la stessa cosa: una trattativa è concreta e reale solo quando c'è l'appuntamento dal notaio per le firme. Fino ad allora sono solo chiacchiere. State tranquilli, all'Arezzo ci tengo e non solo perché è una mia azienda. Se venderò lo farò a persone serie".