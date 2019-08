Pres. Avellino: "Abbiamo molti nemici, ma non ci nascondiamo"

© foto di Matteo Ferri

Ancora in divenire la situazione societaria in casa Avellino, con il presidente Claudio Mauriello che, come riferisce Il Mattino, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della siautazione: "La cosa che mi infastidisce maggiormente è leggere che la società si nasconde. Siamo sempre presenti al campo per verificare quali siano le esigenze a cui fare fronte. Non ci siamo mai nascosti e non vedo perché dovremmo farlo. Abbiamo sempre detto di lasciare una porta aperta per un'eventuale cessione. Ricordo a tutti che 20 giorni fa non avevamo una squadra. Oggi ne abbiamo una composta prima da uomini e poi da calciatori. Siamo reduci da un campionato vinto sul campo ed abbiamo uno scudetto cucito sul petto. Nonostante ciò conviviamo con qualcuno sempre pronto a metterci i bastoni tra le ruote. L'Avellino ha tanti nemici, ma di sicuro non ne ha al proprio interno. Io a esempio ho firmato personalmente un assegno per evitare un'ammenda e punti di penalizzazione. Qualcuno dice che ce ne dobbiamo andare e io sono d'accordo, ma mi dite chi si è fatto avanti in maniera seria? Siamo pronti ad accogliere chi si fa avanti per rilevare Avellino e Scandone, ma fino a quando questo non accade restiamo noi e lo proviamo a fare al meglio delle nostre possibilità. L'offerta di D'Agostino? Ci sono dei commissari che valutano. Se non si è andati avanti, probabilmente, è perché quell'offerta non è stata giudicata congrua. Fideiussione? Abbiamo interessato diverse agenzie e stiamo provando a superare questo ostacolo. Abbiamo fornito quello che ci è stato richiesto, ora non possiamo entrare con un M12 e pretendere la fideiussione. Si fidano di noi anche se ultimamente non veniamo visti di buon occhio. Sono moderatamente ottimista ed abbiamo tempo fino al 6 settembre per ottenerla".