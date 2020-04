Pres. Avellino: "La salute prima di tutto, ma se ci dicono di giocare siamo pronti"

vedi letture

Angelo Antonio D'Agostino, presidente dell'Avellino, ai microfoni de Il Mattino ha parlato così della possibile ripresa dei campionati dopo lo stop per il Coronavirus: "La salute va salvaguardata prima di ogni cosa. Quando parlo di salute mi riferisco a quella dei calciatori e di tutta la forza lavoro che gira attorno a una partita o una settimana di allenamenti. Se gli organi preposti ci diranno che si può tornare a giocare, noi siamo pronti. Ma ci vuole un sistema di tutela economico-finanziaria per i club che in caso di ripresa andrebbero incontro ad alti costi, non ultimi quelli sanitari tra test e accorgimenti vari a fronte di entrate pressoché nulle vista l’assenza di pubblico. Un aiuto dallo Stato, come può essere la cassa integrazione per i calciatori ci permetterebbe di respirare. Se non ci sono le risorse per coprire i 4 mesi di stipendi, ci si può venire incontro. Diversamente è impensabile che tutto il peso economico gravi sul proprietario di un’azienda o un club. I calciatori di C sono lontani dalle cifre faraoniche che si sentono in serie A ed è giusto che anche loro accedano a delle forme di tutela per mantenere e rispettive famiglie”.