Pres. Bari: "C'è tensione per stasera. Mio padre mi ha fatto un in bocca al lupo"

vedi letture

Come riferisce tuttobari.com, nel giorno in cui il Bari esordirà ai playoff - nel match secco con la Ternana -, ai microfoni di RadioBari è intervenuto il presidente del club Luigi De Laurentiis: "Se ho dormito stanotte? Mi sono alzato molto presto, c'è tensione. Sono stato molto pensieroso. Ho grande energia e positività, voglio trasmetterla appena sarò dalla squadra. Messaggio ai tifosi? Mi auguro di rivederli presto, sono la nostra più grande energia, riempiono lo stadio di entusiasmo, mi auguro ci sia la riapertura degli stadi il prima possibile. Non creiamo però oggi assembramenti fuori dallo stadio e comportamenti che non siano rispettosi. Sinceramente non ho una roadmap di riapertura, siamo in attesa. Noi non siamo rimasti fermi a guardare".

Conclude poi: "Anche mio padre mi ha fatto a colazione un in bocca al lupo. Ci sarà il cuore in campo: questa squadra è coesa. L'ispirazione è Michael Jordan, bisogna avere fame per diventare veri campioni".