Pres. Bari duro con Eleven Sports: "Fallimentare, siamo a livelli di buffoneria folle"

Come riferisce tuttobari.com, a RadioBari è intervenuto il presidente del Bari Luigi De Laurentiis: "E' un momento di incertezza totale, continua. La vivo come tutti, avendo aziende che si occupano di entertainment. Nel caso del Bari faccio avanti e dietro da Roma: cerco di stare attento, faccio un tampone a settimana. L'elogio va anche al nostro staff che continuamente cerca di instillare nei ragazzi grande senso di responsabilità. Riapertura San Nicola? Ogni singola scelta è stata fatta con responsabilità: dalla modalità di accesso al modo in cui i 1000 si posizioneranno. Ci saranno file vuote rispetto ad altre, e almeno due posti fra uno spettatore e l'altro. Nell'ottica di rispetto totale, anche perché siamo in un momento in cui leggiamo numeri sempre più importanti, dobbiamo dare l'esempio, cercando di essere il più intelligenti possibili. Del Covid-19 abbiamo tutti paura. La mia è una paura anche relativa alla sospensione della vita, non solo del campionato. Non voglio essere drammatico, ma leggo numeri deprimenti. Mi auguro si possa uscire da questa situazione il prima possibile. Con grande rispetto bisogna restare a casa il più possibile. Ho visto tanti scempi, mi auguro che il senso di responsabilità esca fuori in tutti noi".

Ma a proposito di spettatori e Covid-19, i pensieri si spostano ai disservizi di Eleven Sports: "E' una vergogna. In un momento così difficile, l'unico modo per gioire e vedere la propria squadra è il canale televisivo. La Lega è stata fallimentare, è stato fallimentare Ghirelli, è stato fallimentare Eleven Sports. Siamo a livelli di buffoneria folle. Stanno minando il rapporto che qualsiasi presidente sta provando a mantenere con gli sponsor: un danno d'immagine per tutta la Lega Pro, non so quali termini trovare, sto lavorando a soluzioni diverse, speriamo di portare a termine altri accordi".