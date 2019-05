Pres. Bisceglie: "Assurdo giocare i playout contro una squadra fallita"

© foto di Giuseppe Scialla

Il presidente del Bisceglie Nicola Canonico ha parlato al termine della vittoria sulla Paganese che è valsa la finale playout contro la Lucchese: “Non sono contento, di più. Ho rivisto la gradinata che si riempiva e sono felice, parzialmente, dato che abbiamo ancora un doppio confronto. Bravi i ragazzi, lo staff, il mister e i biscegliesi che hanno sostenuto la squadra. Quello che mi rammarica è giocare una finale playout contro una squadra che è già fallita, questa è l'assurdità del calcio. A questo proposito stiamo valutando se porre dei ricorsi davanti alle sedi federali, perché mi dovranno spiegare come possiamo giocare contro un club che è fallito. La Lucchese ha fatto una squadra importante, ai punti avrebbe dovuto fare i playoff, noi siamo danneggiati due volte: incontriamo una squadra attrezzata per i playoff, per di più già fallita, per questo voglio vederci chiaro. Ripeto, giochiamo contro una società fallita, con un organico molto più importante, anche come ingaggi, che non sono stati pagati, hanno preso tantissime penalità e qualcuno dovrà necessariamente risponderci di tutte queste azioni. Le regole non si possono cambiare a cinque giornate dalla fine, se fossimo dovuti arrivare quartultimi, forse a gennaio saremmo intervenuti diversamente sul mercato. Qualcuno mi rimproverava di non aver chiesto scusa alla piazza, oggi c'è stata una risposta che mi ha riempito di gioia. I miei tifosi non hanno bisogno di appelli per riempire lo stadio, li conosco bene e sono convinto che ci sarà un esodo importante a Lucca. Oggi ho visto tutti uniti, dirigenti, staff, mister, tifosi: quando c'è questa unione, a Bisceglie arrivano i risultati”.