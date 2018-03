Pres. Bisceglie: "Giusto continuare su questa strada"

A seguito dell'ufficializzazione di Gianfranco Mancini come nuovo tecnico del Bisceglie e in vista del match di domani contro il Cosenza Nicola Canonico, presidente del club pugliese, ha parlato in conferenza stampa: “Gianfranco Mancini non è una novità, abbiamo mantenuto questo segreto, tra virgolette, per far lavorare al meglio lo staff. Ho avuto grandi soddisfazioni sia da Gianfranco che da Alberga. Il campo è sempre l'arbitro quindi, visto che sono molto contento di come si è espressa la squadra nelle ultime quattro gare, ho ritenuto giusto continuare su questa strada. Gianfranco ha la possibilità di allenare in C quindi non abbiamo l'obbligo di trovare un allenatore con il patentino. Li vedo molto tranquilli e lavorano molto bene come gruppo, come squadra e come staff. Questa sarà una gestione fatta da un gruppo di persone. A Gianfranco va dato il titolo di mister della squadra del Bisceglie, coadiuvato da Pino Alberga perché a Pino va riconosciuta l'esperienza dei campionati di Serie A quindi Pino continuerà ad aiutare Gianfranco Mancini visto che con le scelte condivise stiamo ottenendo grossi risultati. Se questo binomio porterà numeri e risultasti io non escludo che questa possa essere anche una scelta per il futuro”.