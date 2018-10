Pres Bisceglie: "Puntiamo ad acquisire totalità delle quote del club"

Francesco De Martino, nuovo presidente del Bisceglie, in conferenza stampa ha presentato i nuovi quadri ufficiali del club: "In primo luogo voglio rivolgere un plauso ai nostro tifosi per il sostegno continuo nei confronti di società e giocatori. Il secondo ringraziamento va a Nicola Canonico che ha consentito questa operazione. Il pacchetto di minoranza è stato diviso equamente tra due gruppi, uno da me rappresentato e l'altro rappresentato dall'avvocato Vincenzo Todaro. Il nuovo obiettivo che i due gruppi si sono posti è l'acquisizione della totalità delle quote del Bisceglie, che potrà avvenire solo col sostegno della città e di altri appassionati come noi. I soci tutti, contestualmente alle dimissioni di Canonico, che rimarrà in società per alcuni mesi in virtù di garanzie personali, mi hanno dato la carica di presidente onorario. La gestione del club è affidata ad un consiglio di amministrazione che vede Todaro presidente e Silvestro Carbotti amministratore delegato. Con un unico significativo obiettivo: mantenere i conti in ordine e il pareggio di bilancio, per una società forte e solida che possa attrarre altre forze impreditoriali".

"Il nuovo direttore sportivo è Umberto Quistelli, che a breve completerà i quadri dell'area tecnica. L'allenatore lo conoscete già, è Ciro Ginestra, un professionista fortemente voluto da tutte le componenti di questa società, che sta ampiamente ripagando la fiducia e le aspettative che avevamo nei suoi confronti. Il percorso è appena iniziato, è lungo e tortuoso, ma possiamo farcela con il sostegno della città e dei nostri tifosi".