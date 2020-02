vedi letture

Pres. Carpi: "Credo nella promozione. Nei tre anni di C disputati, questa la squadra più forte"

Come riferisce anche l'edizione on line de La Gazzetta di Modena, il presidente del Carpi Stefano Bonacini, dopo la roboante vittoria dei suoi sulla Reggiana, ha fatto il punto della situazione: "La società ha messo a disposizione una cifra considerevole per allestire la squadra, ma i meriti sono del direttore generale che ha costruito il gruppo di giocatori e dell’allenatore che ha allenato questi ragazzi. Allo stesso tempo, però, deve esserci sempre il papà che ogni tanto mette in riga i suoi figli. [...] Dico, senza paura di essere smentito, che considerando i tre campionati di C che ho disputato, la squadra più forte è quella attuale. Ancora più competitiva del Carpi salito in B dopo Lecce. Con un allenatore di grande caratura, che può fare carriera. Gli racconto sempre dell’esonero di Sarri a Sorrento prima della partita contro di noi, lo faccio perché è importante credere in sé stessi".

E prosegue: "Se credo nella promozione? Assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Non ho dubbi su questo. Allo stesso tempo non ci restano più margini di perdita di tempo. E’ vero che alcune giornate complicate possono aiutarti a crescere, ma a -7 non si può concedere nulla".