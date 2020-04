Pres. Carpi: "Se non si può chiudere il campionato prevalga la media punti"

Intervenuto ai microfoni de Il Resto del Carlino, il patron del Carpi Stefano Bonacini si è detto favorevole, in caso di mancata ripresa delle attività, all’ipotesi di stabilire la quarta promossa in B in base alla media-punti: “Ho sempre sostenuto che in assenza di playoff o se non si può concludere dovesse prevalere la prova oggettiva di chi ha la miglior media punti. Solo quella può soddisfare le indicazioni emanate dalla Uefa, come abbiamo sempre detto noi”.