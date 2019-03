Fonte: TuttoC.com

Il presidente della Carrarese Fabio Oppicelli torna sulla sconfitta nel derby col Pisa: "Anzitutto credo sia doveroso fare i complimenti al pubblico - riporta La Nazione - sia i nostri tifosi che quelli del Pisa hanno dato vita a uno spettacolo fantastico che con questa categoria non c'entra nulla. Venire a giocare in uno stadio del genere è sicuramente uno stimolo, ma anche un fattore con cui bisogna confrontarsi. Il rammarico maggiore è aver preso gol in quello che era forse il nostro momento migliore. Nel primo tempo il Pisa ha fatto decisamente meglio, ma credo che nella ripresa l'inerzia fosse definitivamente cambiata e che, almeno il pareggio, lo saremo riusciti a portare a casa. Poi, il gol a quattro minuti dalla fine ha spento tutte le nostre velleità".