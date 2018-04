Pres. Casertana: "A volte mi sento lasciato solo dalla città"

© foto di Giuseppe Scialla

Dalle colonne de Il Mattino, in casa Casertana parla il presidente Giuseppe D'Agostino, partendo da un'analisi sulla squadra dopo il pareggio contro la Paganese, che ha mostrato alcune difficoltà che i falchetti hanno con le cosiddette piccole: "È un limite della nostra squadra. Ci manca quel pizzico di mentalità vincente che ti consente di dare il massimo anche contro un avversario sulla carta più debole. Quando affronti un grande avversario ha detto ancora il presidente le motivazioni vengono da sole. Più difficile trovarle in una partita che da pronostico sembra agevole".

A ogni modo si guarda al futuro: "Sarebbe tempo di gettare le basi per il futuro progetto tecnico. Stiamo allacciando contatti con tante società importanti, sabato prossimo siamo stati invitati a cena da alcuni dirigenti della Juventus che nel pomeriggio giocherà a Benevento. Però è anche tempo per fare un discorso approfondito sulle strutture. Questa società ha bisogno di attenzione da parte della città e delle istituzioni. Non chiedo sostegno economico ha precisato ma a volte mi sembra di essere lasciato solo in questa impresa che invece è importante per tutta la città".