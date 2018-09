Pres. Casertana: "Ho avuto garanzie, la Serie C inizierà il 16 settembre"

© foto di Giuseppe Scialla

Una notizia a sorpresa, viste le ultime. La Serie C potrebbe iniziare "regolarmente" il prossimo 16 settembre. Lo ha dichiarato il presidente della Casertana Giuseppe D'Agostino: “Adesso è arrivato il momento di dimostrare di che pasta siamo fatti. Dobbiamo restare concentrati e non perdere di vista il nostro obiettivo. Ho avuto garanzie che la prima giornata si disputerà domenica 16 settembre. Quanto accaduto nelle ultime ore poteva essere messo in preventivo, ma ad inizio settimana tutto verrà definito e si potrà scendere in campo. Per questo motivo dobbiamo restare concentrati. L’errore più grande è lavorare pensando ad un nuovo rinvio. Non sarà così. La prossima sarà la prima settimana ‘tipo’, quella che conduce ad una partita che vale punti pesanti. Società, squadra e tifosi devono tenere alta la guardia. Siamo pronti a partire. E se la prima uscita dovesse essere al ‘Pinto’, non oso immaginare che spettacolo ci sarà sugli spalti. La serata della presentazione ha confermato che Caserta tutta è pronta a recitare un ruolo importante in questa corsa”.