Pres. Casertana: "Lo stadio nuovo non è un sogno, ma un obiettivo reale"

© foto di Giuseppe Scialla

“Stiamo lavorando senza sosta e ben presto faremo un altro aggiornamento sull’iter che stiamo seguendo”: come riferiscono i canali ufficiali del club, esordisce così, nella conferenza stampa odierna, il presidente della Casertana Giuseppe D'Agostino. Che prosegue poi: “Ho dato la massima disponibilità a tutti, rispondendo sempre a tutte le domande che mi sono state poste e aggiornando puntualmente la stampa su cosa stessimo facendo. Ho chiesto più volte di maneggiare con cura un argomento tanto entusiasmante quanto delicato. E, per tale motivo, ho provato profonda meraviglia nel leggere su un quotidiano autorevole e importante frasi del tipo “progetti che sono soltanto disegni non ancorati alla realtà”. Beh, qui si sta lavorando giorno e notte, per fare in modo che si possa procedere in maniera spedita. Già la fase progettuale richiede un investimento considerevole da parte nostra. Un lavoro che vede in campo tantissimi professionisti, tra i più rinomati del settore, che non può essere minimizzato e analizzato con un così freddo e brutale distacco".

I contatti con il comune sono fitti: "Siamo stati chiari: abbiamo messo insieme le risorse economiche e professionali per dare vita a questo grande progetto. Siamo al lavoro e in continuo confronto con il Comune di Caserta, prendendo atto della massima disponibilità nei nostri confronti. Il sindaco Marino ha potuto toccare con mano la bontà di quanto abbiamo in mente e dei professionisti scesi in campo, mostrando grande entusiasmo. Dopo la presentazione del progetto definitivo ci sarà soltanto da attendere l’iter burocratico richiesto dal caso. Ebbene, come si può finire a parlare di “progetto non ancorato alla realtà”?. Perché sminuire lo stesso potenziale che questa città può esprimere se stimolata nel modo giusto? Abbiamo profondo rispetto della storia di questo club e di questo stadio che ha visto in azione calciatori e uomini simbolo della nostra ultracentenaria tradizione. Per tale motivo è nostro obiettivo rinverdirla e rilanciarla".

Conclude poi: "Caserta e la Casertana hanno bisogno di un impianto degno di nota ed ambizioso che possa consacrare nell’era moderna non solo la nostra squadra del cuore, ma l’intera provincia. Noi faremo tutto quello che c’è da fare. Senza risparmiarci. Per noi un obiettivo chiaro da perseguire, non un sogno”.