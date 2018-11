Pres. Casertana su Martone: "Prima veniva definito fenomeno ora brocco"

© foto di Giuseppe Scialla

Giuseppe D'Agostino, presidente della Casertana, nella lunga diretta Facebook ha analizzato la questione tattica della squadra: "Il 3-5-2 volevamo riprenderlo dall'anno scorso. La squadra è stata costruita per questo modulo, poi il mister valuta se sia lo schema giusto. Poi dobbiamo considerare sempre gli infortunati e gli squalificati, per la prima volta sabato avremo una squadra abbastanza al completo".

Sugli arbitraggi: "Nel calcio purtroppo capita di trovare arbitraggi scarsi, speriamo di non incontrarne più. Parlarne in Lega? L'ho fatto, ho trovato grande disponibilità". Un ricordo del passato, con il più grande rammarico: "Potevamo battere il Cosenza, eravamo più forti. Ma non ne eravamo convinti, andammo per fare una passeggiata".

Sul direttore Martone: "Fino a un mese fa parlavamo di un fenomeno e non lo era. Ora parliamo di un brocco e non lo è. Tenere giocatori come Pinna che aveva 200 richieste, far arrivare i giocatori di qualità che sono arrivati non è da tutti. Capisco che i tifosi sono delusi e arrabbiati, io sto peggio di loro. Dobbiamo stare uniti e tranquilli, alla fine tireremo le somme".