Pres. Casertana: "Zito è il gradiatore che ci serviva"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Giuseppe Scialla

Giuseppe D'Agostino, presidente della Casertana, in occasione della presentazione di Zito, Mancino e Russo, ha dichiarato: "Come avevamo promesso, è arrivato qualche altro acquisto. Ci abbiamo messo un po' di tempo per Zito, scendere di categoria non è mai facile. Lui ha sposato questo progetto, lo seguivamo da tempo. È il gladiatore che ci serviva. Dobbiamo fare tante di quelle battaglie che sarà durissima".