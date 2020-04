Pres. Catania: "Cessione? Ci stiamo lavorando, vedremo se si concretizzeranno le trattative"

Il presidente del Catania Gianluca Astorina nel corso di un'intervista a Unica Sport è tornato sull'argomento principale in casa etnea, la cessione societaria. “Stiamo lavorando, stiamo facendo il possibile. Dobbiamo seguire una procedura ed in questo momento non ci sono date da fissare entro cui si deciderà il futuro del Catania. Personalmente non ho mai sentito i componenti del Comitato. Questo non vuol dire che non si possano sentire, ci mancherebbe altro. Al momento non hanno rimodulato l’offerta, sicuramente una nuova proposta arriverà. Noi siamo aperti a tutte le soluzioni. Ci sono dei piccoli pour parler con altri soggetti e vedremo se si concretizzeranno in trattative”.