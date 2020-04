Pres. Catania: "Il no al Comitato? Non vogliono aste ma c'è un concordato preventivo"

Ad una settimana dal no alla proposta d’acquisto avanzata dalla cordata rappresentata dal Maurizio Pellegrino e Fabio Pagliara, il presidente del Catania Gianluca Astorina ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport: “E’ stata data una prima risposta ed esiste un concordato preventivo in Tribunale per quel che riguarda gli asset di Finaria, Catania compreso. Loro non vogliono partecipare ad aste, però l’affare non può che andare in porto se non attraverso la cosiddetta procedura competitiva. Se ci saranno solo loro, il Catania diventerà probabilmente proprietà del “Comitato”, viceversa bisognerà vedere chi avrà offerto di più. Di richieste di informazioni ne ho avute, non è un mistero”.

Il numero uno etneo poi parla della possibile ripresa del campionato: “Io ho forti dubbi che la Serie C possa ricominciare. Facile ci si riveda in campo solo con la nuova stagione”.