Pres. Catania: "Per i ritiri della Serie A, il nostro centro di Torre del Grifo è a disposizione"

vedi letture

Un appello alla Serie A, è quello lanciato dal neo presidente del Catania Gianluca Astorina. Queste le sue parole, riprese dal Corriere dello Sport: "Se la Serie A ha bisogno di un posto sicuro in cui far tenere un possibile concentramento, beh, noi ci siamo: il complesso di Torre del Grifo può essere preso in considerazione.Il centro sportivo di Torre del Grifo è un gioiello del Catania, motivo di orgoglio e di vanto. La struttura può vantare quattro campi di calcio regolamentari, due in erba artificiale e due in erba naturale, tutti perfettamente tenuti, così come possono confermare, del resto, le rappresentative che ci hanno fatto visita in questi anni. L’ultima, la più recente, appena pochi mesi fa, lo staff dell'Under 21 di Paolo Nicolato. Sempre all'interno del centro di Torre del Grifo è presente una foresteria in grado di garantire l'ospitalità ad almeno due squadre. Oltre alle palestre e agli altri servizi che possiamo garantire".