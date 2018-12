Sviste arbitrali, l'ultima il rigore non concesso contro il Matera, che non rendono il bilancio in casa Catanzaro del tutto roseo. Lo conferma ai colleghi de La Gazzetta dello Sport il presidente Floriano Noto: "Sono nero, abbiamo subito troppe sviste. Sono convinto della buona fede dei direttori di gara, ma ci stanno penalizzando tantissimo: ci mancano 6-7 punti in classifica, e mi fa rabbia vedere che sullo stesso genere di episodi, per altre squadre, vengano prese decisioni diverse. Suppongo ci sia una leggerezza delle terne perché siamo in tanti a lamentarci, quindi se il malumore è generale vuol dire che qualcosa non va e bisogna prenderne atto". E ancora: "Credo che il salto dalla serie D alla C non sia così semplice per gli arbitri, che magari passano in un anno dai campi dilettantistici a partite con migliaia di persone sugli spalti.. Ho fatto un intervento molto pesante in Lega su questo punto (Noto è membro del Consiglio Direttivo, ndr): alle società chiedono un professionismo esasperato su ogni versante, ma dall’altro lato gli arbitri, pagati 200 euro a partita, sono considerati dilettanti su un piano economico".