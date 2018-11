© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

Massimo Santoriello, patron della Cavese, ha tracciato un bilancio dei primi quattro mesi tra i Professionisti al magazine Aquilotti: "Non nascondo che l'ambientamento in C sta avvenendo non senza difficoltà, anche perché questo mondo è diverso in tutto da quello dei dilettanti, dalla parte economico-amministrativa a quella tecnica. E poi ci sono tanti adempimenti burocratici da seguire. La situazione del club è ottima: a giugno avevamo una perdita di bilancio di 300mila euro, regolarmente appianata a settembre con la ricapitalizzazione. I primi controlli Covisoc sono andati benissimo e anche con gli stipendi dei tesserati siamo in regola. Ai primi di novembre sono stati pagati gli stipendi di ottobre. Le entrate e le uscite sono in perfetta parità. Per questodevo ringraziare anche i tanti sponsor che ci danno un aiuto".