Pres. Cavese: "Intrapresa la strada verso il rispetto delle regole"

© foto di Giuseppe Scialla

A margine dell’incontro in Lega con Fidi Toscana, dove è stato stilato un accordo per le azioni di supporto alle opere di investimento negli stadi, il presidente della Cavese Massimo Santoriello ha parlato ai microfoni di TuttoC.com parlando della situazione in casa campana a livello di impianti: “La nostra situazione è abbastanza buona, ci sono già degli interventi in atto per le Universiadi, poi a breve partirà un nuovo bando comunale da 400mila euro. Vedremo quali adeguamenti fare per poi accedere ai mutui per il credito sportivo, perché avere uno stadio più confortevole è un'occasione di crescita per l'intera comunità. Campionato? Si può dire che abbiamo raggiunto la salvezza, anche se non è ancora matematica, e nei prossimi tre mesi non staremo a guardare, ma punteremo ai play off. L'obbiettivo sportivo è importante ma dobbiamo migliorare anche la società e quindi puntiamo a migliorare i dati di bilancio. Presenteremo la semestrale con anticipo rispetto al 31 marzo, il prossimo obiettivo è avere un bilancio sano, non facciamo voli pindarici. - continua Santoriello parlando poi della situazione generale della C - Il presidente Ghirelli è stato molto chiaro su quali sono gli adempimenti e le varie possibilità. È chiaro che questo si scontra un po' con la burocrazia che c'è in Italia. Ma bisogna porsi degli obiettivi e stilare un piano operativo efficace. I club con i comuni devono agire ed interagire per migliorare le infrastrutture. Il calcio è uno spettacolo, e i tifosi devono avere a loro disposizione dei luoghi adatti. Le cose da fare e le risorse ci sono, bisogna solo iniziare a correre più velocemente. Sono molto fiducioso che i presidenti Gravina e Ghirelli, anche se con i tempi che occorrono, hanno intrapreso una strada di non ritorno verso la serietà e il rispetto delle regole. Che ci sono e possono essere migliorate, ma a prescindere vanno rispettate. E penso che siamo sulla strada giusta".