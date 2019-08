Pres. Cerignola: "Ho pensato alla dimissioni, sono pronto a ripartire"

© foto di Stefano Di Bella

Nicola Grieco, presidente dell'Audace Cerignola, in conferenza stampa ha parlato dell'ennesima vicenda legata al mancato ripescaggio di Serie C: “Sono stati giorni difficili, sia a livello amministrativo che legale. Dopo la sentenza del TAR, ho immediatamente pensato di rassegnare le dimissioni, poiché non ho affatto digerito quanto è successo: ci si è appigliati ad un cavillo riguardante il manto erboso, malgrado anche altre società ne abbiano usufruito sempre in C. Oggi, però, mi sento più forte di prima: ho 38 anni, posso ancora fare strada nel calcio e proveremo a costruire una squadra che possa competere in D e che possa vincere, non avremo paura del Taranto, del Casarano, del Bitonto o del Foggia di turno”, sono le parole evidenziate da tuttocalciopuglia.com.

Il campionato di serie D?: “Verranno rinviate le nostre prime due partite per consentirci di completare il ritiro e di sistemare la squadra, quindi il nostro campionato partirà il 15 settembre: ad oggi, la realtà dice Serie D ed è giunto il momento di costruire la squadra. Voglio parlare di calcio e non più di tribunali ed avvocati: adesso tutta la gente di Cerignola deve starci vicino. Noi proveremo ad imporci sul campo”.