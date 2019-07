Pres. Cerignola: "Non siamo stati invitati ai calendari di C. Il Bisceglie si"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Bernd Feil/PhotoViews

Nicola Grieco, presidente dell'Audace Cerignola, in conferenza stampa ha appena spiegato quali sono le ultime notizie : "Tutta l'Italia deve sapere cosa sta succedendo ai danni dell'Audace Cerignola. Abbiamo inviato una lettera al CONI, all'onorevole Giorgetti, alla FIGC, al Vaticano e alla Lega Pro spiegando che in data odierna è prevista la presentazione del calendario di Serie C. Ma l'Audace Cerignola non è stata invitata nonostante la sentenza del CONI che ha accolto il nostro ricorso per l'ammissione in C. La cosa che più ci sorprende è che il Bisceglie, al contrario nostro, è stato invitato a tale presentazione pur avendo una sentenza uguale alla nostra. Ciò significa che la FIGC, a sua discrezione, ha deciso quale debba essere la sessantesima squadra in Serie C. In totale spregio del CONI, mettendo in atto un evidente comportamento discriminatorio a favore di un club e a danno di un altro. Abbiamo richiesto un intervento per avere parità di trattamento: o entrambe in Serie C o entrambe fuori dalla Serie C. Intimiamo gli organi di mettere immediatamente in esecuzione la decisione del CONI, procedendo così al ripescaggio in C dell'Audace Cerignola.

In Federazione hanno trovato un neo, dicono loro, in base a un atto secondo loro incompleto, dicendo che il campo non è a norma. Noi abbiamo un certificato che ci dice che siamo assolutamente a norma. Vogliamo capire quale sia il problema dell'Audace Cerignola. Evidentemente la FIGC vuole mantenere il format a 60 e non andare a 61. Ma anche in tal caso il posto numero 60 spetta a noi e non al Bisceglie, perché se andiamo a esaminare tra riammissioni e ripescaggi, quel posto tocca a noi essendoci già tre club riammessi e solo due ripescati.