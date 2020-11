Pres. Cesena: “Bilancio super positivo. Futuro? Molti dei soci continueranno”

Corrado Augusto Patrignani, presidente del Cesena, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Resto del Carlino a seguito dell’Assemblea dei soci andata in scena ieri: “Il bilancio è stato approvato con una perdita di circa 88mila euro. Tuttavia, avevamo già delle riserve patrimoniali accantonate negli anni precedenti, di circa 80-84 mila euro, di conseguenza non intacchiamo il capitale sociale. Considerando l’anno epocale causa Covid siamo soddisfatti, è un risultato super positivo”.

Il numero uno del club romagnolo, poi, analizza il momento attuale del progetto tecnico triennale iniziato al momento della rinascita dopo il fallimento: “Il futuro? La maggioranza dei soci vuole esserci. Può darsi che qualcuno dirà di no, ma non c’è il rischio che non ci sia nessuno. I soci che hanno preso in mano il Cesena ancor prima che sponsor sono dei tifosi, alla stregua degli ultras. Non sono entrati in società per guadagnare, ma per amore del Cesena”.