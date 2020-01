Pres. Cesena: "C’è un accordo con Viali, lo aspettiamo per la firma"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Al termine della riunione del CdA che si è tenuto ieri pomeriggio, il presidente del Cesena Corrado Augusto Patrignani, come riferiscono i canali ufficiali del club, ha commentato l'esonero di mister Francesco Modesto dalla guida della prima squadra: “Abbiamo sempre dato massima fiducia allo staff tecnico ma gli ultimi eventi hanno fatto precipitare la situazione. La classifica non è da panico ma non ci fa nemmeno stare sereni e non abbiamo visto nella squadra la tranquillità che facesse stare tranquilli anche noi dirigenti. C’era bisogno di una scossa e abbiamo ritenuto che non potesse arrivare da Modesto ma esonerarlo è una sconfitta per tutti, in primis per me, perché è un progetto che avevamo costruito tutti insieme e perché le responsabilità sono di tutti, giocatori compresi”.

A ogni modo, futuro già delineato: “C’è un accordo con Wlliam Viali, lo aspettiamo per la firma. E’ uno dei nomi che ci ha presentato il direttore sportivo e che corrispondevano al profilo individuato dalla società. In questo momento non potevamo pensare di ingaggiare un allenatore che volesse un impegno a lunga scadenza ma avevamo bisogno di una figura che fosse disposto a mettersi in gioco da qui alla fine della stagione. In secondo luogo abbiamo un progetto sui giovani nel quale continuiamo a credere e che vogliamo portare avanti. C’era una lista di allenatori che corrispondevano a questi requisiti e che ci avevano dato la disponibilità ma la nostra scelta è caduta su Viali che ha esperienza, è un tecnico di carattere ed è in grado di rimotivare il gruppo”.