Pres. Cesena: "Defiscalizzazione in Serie C urgenza non più differibile"

“La defiscalizzazione in favore dei club di serie C è un’urgenza non più differibile”.

Come riferiscono i canali ufficiali del club, esordisce così, a sostegno della battaglia condotta dalla Lega Pro, il presidente del Cesena Corrado Augusto Patrignani. Che prosegue poi: “Mi auguro che il Governo risponda alle sollecitazioni arrivate dal presidente Francesco Ghirelli e comprenda la necessità di questo provvedimento per la sostenibilità del sistema. Le riforme più recenti, in particolare il regolamento che incentiva l’impiego dei giovani calciatori, hanno portato i club a percorrere una strada virtuosa in cui il risultato sportivo non può prescindere da un equilibrio economico e finanziario, ma adesso è necessario che anche le istituzioni facciano la loro parte affinché la Serie C possano continuare nella sua missione, quella di formare i giovani calciatori e rappresentare un valore sociale sul territorio”.