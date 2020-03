Pres. Cesena: "La voglia di finire il campionato c'è, ma sappiamo che sarà complicato"

vedi letture

Dalle colonne del Corriere dello Sport ha parlato il presidente del Cesena Corrado Augusto Patrignani, che ha fatto il punto della situazione: "La città è forte e ce la caveremo. Non abbiamo soggetti colpiti, questo è un bene. Per il resto, parliamo tra noi 28 soci scambiandoci soprattutto messaggi nella chat in comune. Tutta la società è sempre in contatto, anche se in questo momento di calcio si parla sì e no. Ne parliamo perché gestiamo una società e ci troviamo nella bufera. C'è preoccupazione per come andrà a finire la stagione e come tenere a posto i bilanci. Ultimamente col campionato fermo non ci siamo sentiti né con il direttore Pelliccioni né con il tecnico Viali. Aspettiamo gli sviluppi, confidando che il coronavirus si attenui".

E proprio sulla stagione: "Sento il presidente della Lega, Francesco Ghirelli, mi ha chiamato e ci confrontiamo. Anche lui è preoccupato. La situazione è in divenire, difficile fare previsioni. La voglia di finire il campionato c'è, però ci rendiamo conto che sarà complicato se non impossibile".

Andando poi al tema caldo degli stipendi, con la Juve che ha ufficializzato il taglio degli stessi: "Stiamo ragionando con la Lega Pro e tra noi club. Abbiamo una chat in cui ciascuno dice la sua. Il 3 aprile ci sarà in call conferenze un'assemblea con queste tematiche all'ordine del giorno. Dovremo fare tutti dei sacrifici, anche i giocatori. E' qualcosa di epocale che richiede decisioni epocali".