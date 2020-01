© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Come riferisce il sito ufficiale del club, davanti alle telecamere di Teleromagna, ha parlato il patron del Cesena Corrado Augusto Patrignani, che, partendo dalla sconfitta col Carpi, ha fatto il punto della situazione: “Bisogna stare vicini alla squadra. Il precampionato ha creato l’aspettativa di ritrovarci con una classifica diversa ma la fiducia nel gruppo e nella classifica resta immutata. C’è tanta rabbia perché la squadra meriterebbe qualcosa di più ma è un momento che non gira se pensiamo che noi abbiamo creato cinque o sei palle gol mentre il Carpi ci ha fatto gol alla prima occasione. E’ un momento difficile ma è nelle difficoltà che si vedono gli uomini forti e questa società li ha in tutti le sue componenti. Il mercato? Per noi è chiuso, salvo che si presenti qualche opportunità. Ed è stato un mercato importante in cui sono stati fatti ulteriori sacrifici: più di così non si poteva fare”.