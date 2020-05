Pres. Cesena: "Se lo stop è definitivo, in B le tre capoliste. Ma evitiamo retrocessioni"

Come riferiscono i canali ufficiali del club, a Teleromagna è intervenuto il presidente del Cesena Corrado Augusto Patrignani ha fatto il punto della situazione in vista dell'assemblea di Lega Pro, in programma il 7 maggio. “La maggioranza dei club è favorevole all’interruzione del campionato, in quanto non ci sono le condizioni per tornare a giocare in sicurezza. Se sarà così, siamo favorevoli alla promozione in B della prima in classifica nei tre gironi, al blocco delle retrocessioni e ad accogliere le nove promosse dalla D. Resta da individuare un criterio equo per far salire la quarta squadra in B”.

Andando poi al discorso legato alle perdite economiche della C: “A seconda che si torni a giocare oppure no. Per quello che ci riguarda il danno oscillerà tra il 30 e il 50% della produzione: restano da valutare varie situazioni, come l’introduzione o meno della cassa integrazione in deroga, in funzione delle quali il conto economico cambierà. Ma voglio tranquillizzare i nostri tifosi: il Cesena ci sarà anche in futuro, troveremo una soluzione per restare in piedi”.