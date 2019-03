Pres. Cuneo: "Il +6 non basta, andiamo avanti con il ricorso"

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Dopo essersi visto restituire ben 6 punti dalla Corte Federale d'Appello, Roberto Lamanna, patron del Cuneo, ha commentato la sentenza coi colleghi de La Stampa: "Questa è una buona notizia, ne prendiamo atto. Ma certo, non ci basta. Anche perché non è stato accolto il ricorso che riguardava la fideiussione. Sull'idoneità abbiamo una 'pec' da Finworld a confermarlo. Non ci fermiamo qui. Andremo avanti nei ricorsi fino all'ultimo grado di giudizio. Anche perché, fra l'altro, non comprendiamo come mai sia stato rinviato il pronunciamento sulla fideiussione presentata dalla Lucchese, nostra avversaria diretta in classifica, che fra l'altro, a differenza nostra, non ci risulta aver sanato l'ammenda di 350.000 euro".