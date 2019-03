Fonte: TuttoC.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Antonio Gozzi, presidente della Virtus Entella, intervenuto ai microfoni di EntellaTube, ha dichiarato: "La spinta del pubblico sarà determinate. Spero che nonostante la giornata lavorativa i tifosi vengano in tanti al Comunale, come hanno fatto ultimamente. Saranno battaglie dure fino alla fine. Le squadre vengono a Chiavari e si chiudono, vedi la Pro Vercelli, ma anche il Siena lo ha fatto. Sono tutti terrorizzati dai nostri attaccanti, quindi si difendono a cinque e diventa difficile. Io però sono ottimista, la squadra è in grande condizione fisica e mentale".