© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Antonio Gozzi, presidente della Virtus Entella, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Secolo XIX dopo il 4-0 nel derby contro l'Albissola: "Il lavoro mi porta spesso a essere in giro per l’Italia e non solo e il nome dell’Entella, l’associazione tra Chiavari e la sua squadra di calcio è diventata quasi automatica. Se oggi tanti conoscono la nostra città, è anche per quello che l’Entella ha fatto in questi anni. Ci siamo stabilizzati, ma non vogliamo smettere di crescere, senza tuttavia derogare dalle nostre linee guida. Spero che questo legame tra l’Entella e la famiglia Gozzi si mantenga ancora a lungo. A settembre taglieremo il dodicesimo anno di proprietà: per Chiavari e per l’Entella parliamo di un record di longevità, ma vogliamo solo migliorarlo".