Pres Entella: "Tornare subito in B? Sarebbe un colpo, nulla è scontato"

Va snellendosi il calendario dell'Entella, ma quest'oggi è giorno di vigilia, considerando che domani i liguri saranno impegnati nel recupero contro la Lucchese. Del quale, come riferisce Il Secolo XIX, ha parlato il presidente chiavarese Antonio Gozzi:

“Ai ragazzi ho cercato di trasmettere forza e determinazione. Ho detto loro che avremo partite difficili e dobbiamo prepararci a dare tutto quello che abbiamo ancora. Gli arbitraggi? Ce ne sono di buoni e meno buoni, quello di sabato sera contro il Siena è stato tra i più discutibili, ma bisogna andare avanti, senza trovare scuse o alibi, pensando solo a vincere già domani sera contro la Lucchese. Nessuno regala niente, dobbiamo prepararci a otto gare difficili, tutte tirate”.

Conclude poi: “Stiamo rincorrendo un'impresa che avrebbe dello straordinario, se si considera come siamo partiti e come siamo stati trattati la scorsa estate. Pensare di riprendersi la Serie B al primo tentativo sarebbe un colpo, ma l'impresa bisogna farla sul campo e non è per nulla scontata”.