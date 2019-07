© foto di Filippo Venezia/Fotolive

Nella sala dei provveditori del comune di Salò, è stato il giorno della presentazione di Luca Faccioli, il nuovo direttore generale dei Leoni del Garda. Ad introdurlo il presidente Giuseppe Pasini: "Ho scelto un uomo di calcio, con una grande esperienza alle spalle in club di spessore come il suo profilo umano. Sono sicuro che riuscirà a far fare quel salto di qualità alla nostra azienda che oggi, dopo 10 anni, riparte con le ambizioni più calde che mai - le parole del numero uno verdeblù in una nota ufficiale. - Non è una svolta, non è un taglio col passato, ma un percorso rinnovato nell'immagine e nelle professionalità, con l'inserimento di figure dedicate ad hoc alle aree più importanti".