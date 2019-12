Pres Feralpisalò su blocco Lega Pro: "Chiediamo riconoscimento dal governo"

© foto di Filippo Venezia/Fotolive

A seguito del comunicato della Lega pro che ha sancito il blocco della prima giornata di ritorno del campionato di Serie C quale risposta alla mancata presa di posizione del Governo sul tema della defiscalizzazione delle società di terza serie anche il presidente della Feralpisalò Giuseppe Pasini ha voluto commentare tale decisione: “Avrei avuto piacere a giocare domenica vista la prova mediocre di ieri, ma avremo modo di vedere i ragazzi mercoledì contro il Vicenza in Coppa Italia, competizione alla quale teniamo molto. È una gara importante, per noi quasi una priorità. Dico quasi perché, ovviamente, dobbiamo guardare anche al campionato, perché nonostante la prima posizione sia lontana, possiamo ancora arrivare in alto. Passare il turno restituirebbe morale.

D’altro canto capisco le esigenze della Lega. Siamo considerati i parenti poveri del professionismo ma, come affermato dal presidente Francesco Ghirelli, siamo in 60 squadre sparse su tutto il territorio nazionale, diamo valori e valore ai giovani e giochiamo spesso con strutture non adeguate, basti pensare ai nostri sforzi per migliorare lo stadio Turina. I sacrifici che stanno facendo presidenti, imprenditori e società per portare avanti la Lega sono importanti ed è giusto che questi sforzi vengano riconosciuti anche da parte del governo. La richiesta fatta dal presidente è più che legittima a fronte di chi sta provando a mantenere vivi i valori di questa Lega nel territorio.”