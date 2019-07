© foto di Simone Venezia/Fotolive

Il presidente della Feralpisalò Giuseppe Pasini ha commentato dai canali ufficiali del club il sorteggio dei calendari: "Prima o poi dobbiamo affrontarle tutte, noi abbiamo un obiettivo molto chiaro. Credo però che l’avvio, a maggior ragione per una Feralpisalò che vuole fare un campionato di assoluto spessore e di vertice, sia un avvio abbordabile, non certamente da sottovalutare ma più morbido. Tosta la parte finale, con gare consecutive contro squadre che lotteranno per la promozione e qualche trasferta complicata. Nessun timore reverenziale verso alcuno. Affronteremo ogni gara con ben impresse nella testa il nostro obiettivo e la nostra ambizione”.