La Fermana sta preparando la trasferta di Rimini. Ed è arrivato puntuale il messaggio prepartita del presidente Umberto Simoni che non manca di incoraggiare i gialloblu: “In un momento come questo in cui i riflettori sono puntati sulla Fermana - sono le parole del numero uno del club marchigiano in una nota ufficiale, - rimaniamo concentrati su noi stessi, senza farci distrarre ed è per questo che consiglio a coloro che vogliono bene a questa meravigliosa squadra di fare propria la frase della Divina Commedia: “Non ti curar di loro, ma guarda e passa”.

Il presidente ci tiene a sottolineare il lavoro di mister Destro, da chi lo giudica difensivista: “Penso che l’andamento positivo della squadra in questa prima parte di campionato sia la dimostrazione più grande dell’impegno che si sta portando avanti.E’ indiscusso – aggiunge Simoni - che dobbiamo rimanere con i piedi per terra, continuare a giocare con grinta e determinazione come abbiamo fatto fino ad oggi. E’ bene, però, puntualizzare che nessuno ci ha mai regalato nulla e se siamo primi in classifica è perché ce lo siamo meritato sul campo con umiltà, lavoro e sacrificio. Con questa mentalità dobbiamo continuare a lottare nel campionato che è ancora lungo e impegnativo. Domenica a Rimini ci aspetta una squadra affamata di punti. Se i nostri ragazzi daranno tutto e lotteranno dal primo minuto all’ultimo, come hanno sempre fatto, sono sicuro che regaleranno una grande soddisfazione ai molti sportivi che li seguiranno”.