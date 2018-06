Pres. Fermana sicuro: "Unità intenti con Destro, Conti e Andreatini"

Fonte: TuttoC.com

Vertice societario ieri in casa Fermana. Il club ha confermato che proseguirà con mister Flavio Destro in panchina. Il presidente Umberto Simoni, attraverso il sito ufficiale, ha dichiarato: ”L’incontro è stato molto positivo. Come abbiamo ribadito più volte ci sono sempre state la massima fiducia reciproca e la volontà di proseguire insieme il percorso. Ci siamo confrontati sui piani per la prossima stagione. C’è identità di vedute su tutta la linea. I nostri uomini mercato Conti e Andreatini sono già attivi in diverse trattative, tra nuovi arrivi e conferme. Come sempre il nostro obiettivo è cercare di portare in gialloblù ragazzi motivati e determinati, che abbiano voglia di farsi strada ed emergere sposando il nostro progetto. Anche nel prossimo campionato cercheremo di raggiungere il nostro obiettivo che si chiama salvezza, mantenendo la categoria".