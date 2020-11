Pres. Giana Erminio: "L’allenatore lo abbiamo ed è Albé. Dimissioni? Non gliele accetto"

Le dichiarazioni nel post gara di Lucca sembravano lasciar presagire che quella odierna fosse l'ultima gara di Cesare Albè sulla panchina della Giana Erminio, ma il "Ferguson della Martesana", al 26esimo anno sulla panchina lombarda, arriverà fino al termine della stagione.

A dichiararlo, ai microfoni di tuttotritiumgiana.com, il presidente del club Oreste Bamonte: "Ho sentito le sue dichiarazioni. Ha detto che ha 70 anni e non ce la fa più, ma io non sono d’accordo. Credo che abbia detto questo perché ha visto la squadra in difficoltà e non più tranquilla dopo tutte quelle sconfitte. Io sono un imprenditore e lavoro ogni giorno anche per risolvere i problemi della Giana. Serve uno che alleni la squadra sul campo? Ci penso io a risolvere questo problema, ma non serve un altro allenatore che faccia confusione nel gruppo, ripeto, soprattutto in questo momento. Noi l’allenatore lo abbiamo ed è Cesare Albé. Dimissioni? Finché io sarò il presidente della Giana non le accetterò mai”.