Pres. Gubbio: "Firmerà anche Giammarioli. Mercato? Stiamo lavorando a tutto"

Dopo il ritorno a Gubbio di Giuseppe Pannacci nelle vesti di Dg e la conferma di mister Vincenzo Torrente , ai canali ufficiali del Gubbio ha parlato il presidente Sauro Notari: "Con il mister c'è piena sintonia su tutto, era praticamente scontato il proseguimento del rapporto. Abbiamo ottenuto una salvezza per niente facile da raggiungere, ora si riparte con nuove ambizioni e speriamo di dare ai nostri tifosi qualche gioia in più. Ritorna in società invece con il ruolo di Direttore Generale Giuseppe Pannacci, è a mio avviso l'elemento giusto per completare a livello organizzativo al meglio il nostro gruppo di lavoro. Ha già ricoperto in passato questo ruolo, sarà certamente un valore aggiunto per questa società. Colgo l'occasione per augurare al mister e al Direttore gli auguri di un buon lavoro".

Si parla poi della figura del Ds: "Le cose sono chiarissime, con Stefano Giammarioli non c'è alcun tipo di problema, lui sta già lavorando alla costruzione della squadra in sintonia con me, con il mister e ovviamente ora con il neo Dg, Stefano sa già da molte settimane che il suo contratto è pronto in sede a sua disposizione, è lui che deve trovare il tempo di passare in segreteria e mettere nero su bianco, il sottoscritto ha già provveduto a fare quello che era di mia competenza, anche a Stefano ovviamente i migliori auguri di un buon lavoro".

Nota quindi conclusiva al mercato: "Stiamo lavorando su tutti i fronti, rinnovi, entrate e uscite, in settimana speriamo di fare un ulteriore passo avanti nelle trattative, non dobbiamo avere fretta, sarà un mercato lunghissimo, ora vogliamo assicurare dei punti fermi come suggerito dal mister e sui quali sta lavorando il nostro Ds, cercheremo di fare del nostro meglio ma come sempre sarà il campo a dire l'ultima parola. Cari tifosi state tranquilli, stiamo lavorando per cercare di fare il meglio possibile".