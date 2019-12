Dalle colonne del Corriere di Romagna, il presidente dell'Imolese Lorenzo Spagnoli traccia un bilancio del girone di andata: "A prescindere dalle ultime due sconfitte, con il lavoro di Atzori ho la percezione che in campo vada sempre una squadra organizzata e in grado di giocarsela con tutti. Purtroppo siamo condizionati da due problemi, il gol e i primi due mesi buttati via. Con Atzori dall'inizio avremmo girato a 20-22 punti ed avremmo meno affanni. A gennaio cercheremo giocatori importanti perché per mantenere la categoria dobbiamo fare qualcosa di straordinario e per farlo ci servono giocatori importanti".