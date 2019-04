Pres. Juve Stabia: "La Serie B per il rilancio dell'intera città"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Francesco Manniello, patron della Juve Stabia, si è concesso ai microfoni de Il Mattino commentando la stagione esaltante delle Vespe, lanciate verso la Serie B: "Se me l'aspettavo così? Sarei bugiardo se dicessi di sì. Però posso ammettere che in principio eravamo partiti con l'idea di costruire una squadra che se la potesse giocare con le big".

Manniello prosegue parlando del tecnico Fabio Caserta: "Forse lui è la mia più grossa soddisfazione. Perché? Sono stato io ad avergli detto: 'Ti sei fatto vecchio, mettiti a fare l'allenatore'. Il nostro è un rapporto che va al di là del lavoro. C'è stima e amicizia".

Poi svela cosa comportano le troppe emozioni: "Come seguirò le ultime partite? Come sempre. Ovvero con i risultati del Televideo. Perché molte partite non riesce neanche a vederle per la tensione".

E se sarà Serie B sarà un volano per l'intera città: "Spero possa esserlo anche a livello turistico. La Serie B porta tifosi ospiti che andrebbero ad arricchire le strutture locali".