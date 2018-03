Pres. Lecce: "Ci metto la faccia. Mai stati primi ad aprile, crediamoci"

Momento delicato per il Lecce: dopo un mese non entusiasmante, i salentini sono comunque primi in classifica, ma ovviamente non soddisfatti. E sul sito ufficiale del club il presidente Saverio Sticchi Damiani usa parole chiare: “È una settimana un po’ particolare e mi sembrava giusto, come sempre, metterci la faccia a nome di tutti i componenti della società, che sono idealmente qui accanto a me. Siamo tutti convinti che disputeremo questa parte finale di campionato all’altezza di quello che è stato il nostro cammino. Nei tornei fin qui disputati non è mai capitato di essere primi a questo punto della stagione. Siamo arbitri del nostro destino, dipende da noi. Da quello che ho visto dopo la sconfitta di Caserta nutro delle sensazioni positive. I calciatori dopo domenica hanno avuto uno scambio di vedute, analizzando la partita. Al pari anche la società ed il mister sono vigili sulla situazione, anche se sono dinamiche che riguardano l’interno. Si vince e si perde tutti assieme".