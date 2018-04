Pres. Lega Pro: "A breve riunione con le neopromosse"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gabriele Gravina, Presidente della Lega Pro, ha rivolto i complimenti alle neopromosse dalla D che, ad oggi, sono Rieti, Rimini, Potenza e Virtus Vecomp Verona: "Salire di categoria è un percorso che parte dalla programmazione e si compie con il gioco di squadra tra chi scende in campo e le varie figure che operano in una società".

In attesa degli ultimi verdetti dal campo con le altre promozioni dalla D, la Lega Pro ha organizzato una riunione per le neopromosse: "È un incontro dedicato ai club che sono stati promossi per fornire loro tutti gli strumenti per il passaggio di categoria".